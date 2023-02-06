ЧЗП. Обман застройщика, траншеи на тротуарах и войны за парковочные места

Ведущий ФАН Вадим Войтановский — человек, которому не безразлична судьба Петербурга и его жителей. Горожане это чувствуют и не боятся делиться своими самыми наболевшими проблемами: последнее время к нему поступало множество обращений из Московского района: жильцы Первого Предпортового проезда страдают от недостатка парковочных мест, постоянно воюют друг с другом за право оставить автомобиль рядом с домом. Прибыв на место, Войтановский лично убедился в наличии проблемы. Ведущий исколесил полрайона и потратил тонну нервов в поисках свободного места для своей машины.