ЧЗП. Обман застройщика, траншеи на тротуарах и войны за парковочные места

В проблемах и чаяниях жителей Московского и Центрального районов Северной столицы разбирается Вадим Войтановский в своей авторской программе «Что здесь происходит».
Ведущий ФАН Вадим Войтановский — человек, которому не безразлична судьба Петербурга и его жителей. Горожане это чувствуют и не боятся делиться своими самыми наболевшими проблемами: последнее время к нему поступало множество обращений из Московского района: жильцы Первого Предпортового проезда страдают от недостатка парковочных мест, постоянно воюют друг с другом за право оставить автомобиль рядом с домом. Прибыв на место, Войтановский лично убедился в наличии проблемы. Ведущий исколесил полрайона и потратил тонну нервов в поисках свободного места для своей машины.
«Здесь нельзя, там нельзя. Где парковаться? Как я понимаю бедных жителей! В прокуратуру пишут, губернатору пишут, везде пишут. Путину осталось только написать, чтобы вмешался из-за каких-то парковочных мест. Неужели местные чиновники не могут решить эту проблему?!» — задается вопросом Войтановский.
Оказывается, не могут. Чиновники попросту игнорируют местных жителей и закрывают глаза на незаконные действия негодяя-застройщика, который пообещал жильцам возвести надземный паркинг, а в итоге на его месте возвел бизнес-центр, нарушив все градостроительные правила и нормы.
«Мы когда выбирали квартиру, одним из условий было наличие парковочных мест. По проекту нам говорили, что будет надземный паркинг на 288 мест. В итоге мы купили, а паркинга нет», — разводит руками жительница Анна.
По Правилам землепользования и застройки на каждые 80 квадратных метров жилой застройки должно приходиться как минимум одно машиноместо. Но в Петербурге это правило неоднократно нарушается. Войтановский призвал главу района Владимира Ушакова и губернатора города Александра Беглова срочно взять на контроль ситуацию, включить все возможные рычаги, чтобы решить проблему с паркингом.
«В нашей системе, пока ты не пойдешь и не будешь пинать их двери по 20-30 раз, никто на тебя внимание не обратит», — возмущается горожанка Светлана.
Ведущий посетил одну из улиц Центрального района, где уже более двух недель на месте тротуара располагается глубокая траншея. Прохожие вынуждены обходить перекоп по проезжей части, а автобусы — останавливаться на пешеходном переходе. Войтановский призвал администрацию Центрального района включить все возможные рычаги и ускорить работу. Подробности — в новом выпуске авторской программы «Что здесь происходит» на Федеральном агентстве новостей.