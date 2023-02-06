Сладков: Киев близок к исчерпанию самого важного военного ресурса

Он подчеркнул, что на сегодняшний день украинские войска стремительно теряют силу, а оценить запад прочности Киева можно по новой волне мобилизации. На этот раз помогать «отлавливать» украинцев помогают даже западные страны, куда уехали миллионы граждан. Также повестки начали получать даже представители украинского среднего класса, передает «ПолитРоссия».