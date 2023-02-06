Сладков: Киев близок к исчерпанию самого важного военного ресурса

Украина близка к исчерпанию главного и невосполнимого ресурса — живой силы. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день украинские войска стремительно теряют силу, а оценить запад прочности Киева можно по новой волне мобилизации. На этот раз помогать «отлавливать» украинцев помогают даже западные страны, куда уехали миллионы граждан. Также повестки начали получать даже представители украинского среднего класса, передает «ПолитРоссия».
«Как только к нам в плен начнут попадать киевские менеджеры среднего звена – значит кризис ВСУ по-настоящему близок, с этого момента останется еще немного дожать», — отметил Сладков.
Военкор добавил, что такой момент наступит уже скоро. При этом он напомнил, что существует ряд мелких признаков бедственного состояния ВСУ на некоторых участках фронта.