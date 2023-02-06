Минздрав Сирии сообщил об увеличении числа жертв землетрясения до 538

Стало известно, что число жертв мощного землетрясения в Сирии снова увеличилось. Согласно последним данным, разрушительные подземные толчки унесли жизни 538 местных жителей, сообщило Министерство здравоохранения ближневосточной страны.
Напомним, что трагедия случилась рано утром 6 февраля, когда на юго-востоке соседней Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4. На 13:00 количество погибших в результате ЧП достигло 912, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Сейсмическая активность сказалась и на Сирии, где также произошли серьезные разрушения. Ранее в СМИ появились данные, что жертвами природной катастрофы стали 403 сирийца, еще почти 1300 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.