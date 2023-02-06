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Лазурный автобус заехал на тротуар и снес светофор у метро «Новочеркасская» в Петербурге

Происшествия
Лазурный автобус заехал на тротуар и снес светофор у метро «Новочеркасская» в Петербурге

В Петербурге лазурный автобус заехал на тротуар и врезался в светофор. Инцидент произошел возле станции метро «Новочеркасская».

По словам очевидцев, водитель автобуса №5 пытался объехать автомобиль, стоявший со включенными аварийными сигналами. Они отмечают, что правый ряд был свободен и в совершении опасного маневра не было никакой необходимости.

В итоге автобус оказался на пешеходной части улицы, протаранил светофор и продолжил движение. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Основная часть ЧП с общественным транспортом в Северной столице приходится на лазурные автобусы, которые губернатор Александр Беглов закупил в рамках транспортной реформы. Эксперты допускают, что новой техникой управляют водители, которые ранее работали в маршрутных такси и не прошли переквалификацию.
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