Лазурный автобус заехал на тротуар и снес светофор у метро «Новочеркасская» в Петербурге

Основная часть ЧП с общественным транспортом в Северной столице приходится на лазурные автобусы, которые губернатор Александр Беглов закупил в рамках транспортной реформы. Эксперты допускают, что новой техникой управляют водители, которые ранее работали в маршрутных такси и не прошли переквалификацию.