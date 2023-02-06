Суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Суд не стал освобождать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который пожаловался на ухудшение состояния здоровья. О решении служителей Фемиды стало известно в понедельник.
Напомним, что в ходе одного из последних заседаний политик по видеосвязи показал свое исхудавшее тело. Изменившийся до неузнаваемости экс-глава государства даже продемонстрировал торчащие ребра, что, впрочем, не помогло ему обрести свободу.
Ранее ситуацию со здоровьем Саакашвили прокомментировали в МИД Украины. Дипломаты резко осудили Тбилиси за «издевательства» над экс-президентом, а также призвали отправить его в Киев.