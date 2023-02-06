Минспорта РФ признало программирование беспилотников спортивной дисциплиной

Министерство спорта Российской Федерации официально признало программирование беспилотных авиационных систем спортивной дисциплиной. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Таким образом, Россия стала первой страной в мире, где признали программирование беспилотных авиационных систем спортивной дисциплиной. Первые официальные соревнования по данному виду спорта должны пройти в Казани уже в 2023 году.
Ранее президент глава Минспорта РФ Олег Матыцин высказал свою позицию относительно потенциального бойкота летних Олимпийских игр в Париже. Функционер признался, что не видит в этом никакой целесообразности.