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Яна Чурикова раскрыла интимные подробности проекта «Фабрика звезд»

Шоу-бизнес
Яна Чурикова раскрыла интимные подробности проекта «Фабрика звезд»

Ведущая популярного вокального проекта «Фабрика звезд» Яна Чурикова рассказала интимные подробности со съемок. Оказалось, участники реалити-шоу умудрялись заниматься сексом в обход камер.

«Ребята говорят, что секс на проекте был, но мы этого не видели. Они как-то ухитрялись. С другой стороны — зачем мы должны были смотреть?» — заявила Чурикова во время YouTube-шоу FAMETIME TV.

Она также вспомнила, что некоторые отношения на проекте перерастали в нечто большее, чем просто симпатия. Одной из самых известных пар были Тимати и Алекса, однако их роман продлился недолго. Пара рассталась после окончания реалити-шоу.
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