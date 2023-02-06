Репрессии против священников и мирян на Украине: Мельников требует от ОБСЕ вмешаться

Информационный портал Life.ru в 2015 году писал, как бойцы батальона «Айдар» решили использовать местных жителей в качестве живого щита. Людей согнали в церковь и держали их как заложников. Жительница поселка рассказывала порталу, что в один день к ней ворвались два военнослужащих Украины. Солдаты кричали, чтобы женщина вышла, забрала с собой дочь, потому что им было проще кинуть гранату, чем стоять и уговаривать мирных людей. После этого женщина с дочерью отправилась в церковь.