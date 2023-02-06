Репрессии против священников и мирян на Украине: Мельников требует от ОБСЕ вмешаться

Вице-президент отечественного подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников считает, что репрессии, которым подвергаются сотни мирян и священников Украинской Православной Церкви нужно остановить.
Об этом он сообщили в беседе с RT.
ФАН собрал самые громкие случаи уничтожения православных святынь украинской стороной.
Благовещенский храм в Горловке
Благовещенский храм Горловки построили в 2008 году. Его считают уникальным. Вокруг самого храма разбиты клумбы, сосны и кипарисы. Храм освятили 12 июня 2014 года. В августе храм сгорел, потому что в него попали артиллерийским ударом. Первое богослужение в нем проведут в январе 2018 года — через четыре года.
Храм стал символом несправедливой войны и утраченной надежды, пишут на сайте Православие.ru. Семь лет его восстанавливали, и теперь храм стал лучше, чем прежде. Это событие называют «лучиком света для многих».
Митрополит Горловский и Славянский Митрофан назвал храм «символом объятого войной, но духовно не сломленного Донбасса». По его словам, храм возродили из руин и пепла в лучшем виде, чем он был раньше.
В Святогорске подожгли православный скит
Украинские националисты подожгли православный скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске в ДНР 4 июля 2022 года, сообщали в Минобороны РФ.
Солдаты выстрелили зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета в скит, из-за чего он загорелся, говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что строение подожгли военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
В Минобороны РФ подчеркивали, что российские подразделения, которые находятся к северу от Святогорска, не вели в том районе боевых действий и не обстреливали территорию историко-архитектурного заповедника.
Донецкий Иверский монастырь
Донецкий Иверский монастырь — женский. Он сильно пострадал во время боев в 2014-15 году, писал портал «Правмир».
Монастырь находился рядом с аэропортом «Донецк». За последний шли бои. Они начались в мае 2014 и закончились в январе 2015 года. В результате монастырь серьезно повредили.
В куполе храма осталась большая дыра. Она появилась из-за снаряда, который попал туда. Почти весь верхний этаж сгорел, вспоминает очевидец, рассказавший о последствиях боевых действий рядом с храмом на портале «Правмир». От купола остался металлический каркас, а из храмы вывезли все иконы.
Заложники в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре
В марте 2022 года представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что боевики «Айдара» удерживали в заложниках примерно 300 монахов и мирных жителей в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре. Конашенков сказал, что плен продолжался, пока заложников не освободили российские солдаты.
«При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», — рассказывал Конашенков о боевых действиях в населенном пункте Никольское.
Информационный портал Life.ru в 2015 году писал, как бойцы батальона «Айдар» решили использовать местных жителей в качестве живого щита. Людей согнали в церковь и держали их как заложников. Жительница поселка рассказывала порталу, что в один день к ней ворвались два военнослужащих Украины. Солдаты кричали, чтобы женщина вышла, забрала с собой дочь, потому что им было проще кинуть гранату, чем стоять и уговаривать мирных людей. После этого женщина с дочерью отправилась в церковь.
В храме, как пишет портал, сельчан угрожали расстрелять, если они не будут повиноваться. Их просили падать на колени, просить у Бога прощения за то, что сельчане «натворили», а также за участие в референдуме. Вспоминают, что это был ад.
Как остановить репрессии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны решил принять меры против Украинской православной церкви. В частности, принять закон о невозможности деятельности на Украине аффилированных с Россией религиозных организаций.
Согласно информации с сайта официального Московского Патриархата, Украинская Православная Церковь является самоуправляемой Церковью с правами широкой автономии в составе Московского Патриархата.
В декабре 2022 года заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил во время круглого стола в МИА «Россия сегодня», что Украинскую православную церковь давно давят — начали это делать еще до начала СВО.
Первым фактом давления, сообщили во время разговора в МИА, стал арест священнослужителя из Лисичанска – настоятеля Свято-Тихвинского собора Украинской православной церкви Андрея Павленко. Его, как пишет портал «Русский мир», пытали, избивали, а затем приговорили к 12 годам лишения свободы за якобы связь с российской разведкой.
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников также сообщал о подготовленном обращении в адрес генерального секретаря ОБСЕ по поводу гонений на представителей церкви на Украине. В нем он призывает международную организацию признать повсеместное притеснение и дискриминацию православных священнослужителей, что противоречит многим законам и международным нормативным актам.
В качестве решения правозащитник предложил принять общую резолюцию к властям Украины об освобождении или помиловании арестованных представителей УПЦ (а также представителей еврейской общины), о недопустимости преследования представителей УПЦ. Это помогло бы прекратить преследования священнослужителей различных конфессий, не только в Украине, но и по всему миру.