Экономист Беляев: валюты регионального значения придут на смену доллару

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился в беседе с «Лентой.ру» своим прогнозом, какая валюта сможет встать на место доллара.
«Новым долларом» способен стать юань, так как Китай выходит на первые позиции лидера производства и торговли. Но более вероятен, по мнению эксперта, другой сценарий.
Он допустил, что в регионах станут формироваться свои центры силы, и в них будет использоваться преимущественно та валюта, которая принята в этом регионе. В частности, в Центральной Азии в рамках ЕврАзЭС валютой регионального значения окажется рубль.
Тем временем россиянам следует отказаться от хранения своих сбережений в долларах. Об этом рассказала экономист Ирина Ларионова, передает «ФедералПресс».