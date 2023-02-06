Премьер Греции Мицотакис поговорил с Эрдоганом впервые после разрыва контактов с Анкарой

Переговоры по телефону состоялись между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и руководителем греческого кабинета министров Кириакосом Мицотакисом. Такой информацией поделились в Афинах.
Беседа состоялась в связи с волной масштабных землетрясений, которая 6 февраля прошла не только в турецком государстве, но и в ряде других стран. Сообщается, что политики пообщались впервые после того, как контакты двух стран была оборваны в конце весны прошлого года.
«Премьер-министр выразил скорбь по поводу разрушительного землетрясения в Турции и передал господину Эрдогану поддержку и соболезнования правительства и греческого народа в связи с человеческими жертвами», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1541 человека. Об этом пишет Национальная служба новостей.