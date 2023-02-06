Гутерреш призвал ядерные державы отказаться от применения оружия массового поражения

Усиление контроля над вооружениями на сегодняшний день должно стать ключевой темой на международной арене, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
По его словам, такой подход позволит снизить стратегические угрозы от ядерного оружия.
«Страны, обладающие ядерным оружием, должны отказаться от применения первыми этого ужасного оружия», — сказал Гутерреш.
Он отметил, что необходимо исключить саму возможность использования оружия массового поражения, причем без каких-либо условий. Гутерреш также назвал абсурдной идею «тактического» ядерного удара.