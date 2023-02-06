Психолог Олеськевич рассказала про особенности музыкотерапии

Существуют несколько видов музыкотерапии, а именно: клиническая, тематическая, интегративная, фоновая и экспериментальная. Олеськевич отметила, что данный психологический метод для восстановления ментального здоровья был выведен на заре человечества. Музыка использовалась в религиозных обрядах, а также в магических ритуалах, как средство коммуникаций между людьми.