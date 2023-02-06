Психолог Олеськевич рассказала про особенности музыкотерапии

Когда человек слушает музыку он не задумывается о том, что она способна лечить на ментальном уровне. Психолог, руководитель центра практической психологии «Зеленая лампа» Катерина Олеськевич рассказала корреспонденту ФАН про особенности музыкотерапии.
Музыкотерапия — психологический метод лечения, где главным лекарством выступает музыка. По словам психолога, музыкотерапия является одним из направлений врт-терапии.
«Психотерапевты используют музыкотерапию при решении широкого диапазона задач. Она может быть полезна при реабилитации пациентов после лечения депрессии, неврозов, бессонницы. Использование данного метода не предполагает каких-либо противопоказаний, за исключением отсутствуя мотивации к лечению и не желание пользоваться данным методом», — рассказала эксперт.
Существуют несколько видов музыкотерапии, а именно: клиническая, тематическая, интегративная, фоновая и экспериментальная. Олеськевич отметила, что данный психологический метод для восстановления ментального здоровья был выведен на заре человечества. Музыка использовалась в религиозных обрядах, а также в магических ритуалах, как средство коммуникаций между людьми.
«Музыкотерапия не с чем не борется, как и психотерапия, в целом. Корректнее сформулировать "с какими запросами приходят клиенты, с какими проблемами помогает справиться "», — подчеркнула психолог.
Музыкальная терапия показана людям, которые страдают бессонницей, депрессией, находятся в постоянном стрессе, испытывают сильное психологические или физическое переутомление.
В настоящий момент времени экспериментально доказано влияние музыки на различные когнитивные функции человека, подытожила эксперт.