Стоимость биткоина упала более чем на 1 тысячу долларов

Во второй половине января курс биткоина взлетел более чем на 10% и превысил отметку в 23 тыс. долларов. Однако этот рост не имел особого значения, поскольку не было никаких реальных оснований, на которых были бы основаны колебания курса криптовалюты, передает INFOX мнение экономиста Михаила Беляева.