Стоимость биткоина упала более чем на 1 тысячу долларов

Курс первой в мире криптовалюты рухнул на 1,3 тыс. долларов и составил 22,8 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Согласно статистике CoinGecko, за сутки биткоин подешевел на 2,6%. Ведущие альткоины также продемонстрировали падение в цене. Например, курс Ethereum за день обвалился на 2,7% — до 1,62 тыс. долларов, а стоимость BNB уменьшилась на 2,7% — до 323 долларов за единицу.
Совокупная рыночная капитализация цифровых валют снизилась на 2,5% и составила 1,09 трлн долларов.
Во второй половине января курс биткоина взлетел более чем на 10% и превысил отметку в 23 тыс. долларов. Однако этот рост не имел особого значения, поскольку не было никаких реальных оснований, на которых были бы основаны колебания курса криптовалюты, передает INFOX мнение экономиста Михаила Беляева.