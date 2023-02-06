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Стоимость биткоина упала более чем на 1 тысячу долларов

Экономика
Стоимость биткоина упала более чем на 1 тысячу долларов

Курс первой в мире криптовалюты рухнул на 1,3 тыс. долларов и составил 22,8 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно статистике CoinGecko, за сутки биткоин подешевел на 2,6%. Ведущие альткоины также продемонстрировали падение в цене. Например, курс Ethereum за день обвалился на 2,7% — до 1,62 тыс. долларов, а стоимость BNB уменьшилась на 2,7% — до 323 долларов за единицу.

Совокупная рыночная капитализация цифровых валют снизилась на 2,5% и составила 1,09 трлн долларов.

Во второй половине января курс биткоина взлетел более чем на 10% и превысил отметку в 23 тыс. долларов. Однако этот рост не имел особого значения, поскольку не было никаких реальных оснований, на которых были бы основаны колебания курса криптовалюты, передает INFOX мнение экономиста Михаила Беляева.
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