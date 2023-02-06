Исследователи из Чешского института объяснили, как на самом деле выглядели пирамиды Египта

Египетские пирамиды в древности выглядели совершенно не так, как принято считать. Об их истинном облике рассказали ученые из Чешского института египтологии.
По словам исследователей, за тысячелетия пирамиды изменились. Когда они только были воздвигнуты в Гизе и в других местах, то не выглядели песчано-коричневыми. Скорее, пирамиды были покрыты слоем блестящей осадочной породы.
«Все пирамиды были облицованы мелким белым известняком. Известняковая облицовка придавала пирамидам гладкий полированный слой, который сиял ярко-белым цветом под египетским солнцем», — отметили специалисты.
На сегодняшний день пирамиды Гизы все еще сохраняют часть первоначальной облицовки из известняка. Однако она кажется более выветренной, чем в древние времена, пишет Planet Today.