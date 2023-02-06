Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина завершила карьеру

Российская синхронистка, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина официально объявила о завершении профессиональной карьеры.
Ромашина не оставит спорт навсегда. Одна из сильнейших спортсменок в истории России будет руководить школой «Юность-Москва». Она подтвердила данную информацию в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
«Я сегодня официально объявляю о завершении карьеры. Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье», — заявила синхронистка.
Ромашина выиграла семь золотых медалей на четырех летних Олимпийских играх. Кроме этого, на счету титулованной спортсменки 21 победа на чемпионатах мира и 13 на первенствах Европы, передает «Вечерняя Москва».