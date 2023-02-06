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Землетрясения в Турции унесли жизни двух несовершеннолетних борцов

Происшествия
Землетрясения в Турции унесли жизни двух несовершеннолетних борцов

Турецкий борец Таха Акгюль сообщил, что после землетрясений в Турции из-под завалов в городе Кахраманмараш были извлечены тела двух погибших несовершеннолетних борцов. Спортсменам было всего 14 и 15 лет.

«От оcтальных детей веcтей нет. Из-под завалов никто не выходит», — цитирует Акгюль портал Spor Arena.

Оба молодых борца из клуба «Мараш Беледиеcпор» проживали в здании во время землетрясения. Также внутри находились другие члены местных команд.

Ранним утром в Турции произошла серия мощных землетрясений. По предварительным данным, природные катаклизмы забрали жизни более 1,5 тысячи человек. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших.
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