Землетрясения в Турции унесли жизни двух несовершеннолетних борцов

Турецкий борец Таха Акгюль сообщил, что после землетрясений в Турции из-под завалов в городе Кахраманмараш были извлечены тела двух погибших несовершеннолетних борцов. Спортсменам было всего 14 и 15 лет.
«От оcтальных детей веcтей нет. Из-под завалов никто не выходит», — цитирует Акгюль портал Spor Arena.
Оба молодых борца из клуба «Мараш Беледиеcпор» проживали в здании во время землетрясения. Также внутри находились другие члены местных команд.
Ранним утром в Турции произошла серия мощных землетрясений. По предварительным данным, природные катаклизмы забрали жизни более 1,5 тысячи человек. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших.