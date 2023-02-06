Минфин США оценил будущее экономики страны на фоне огромного госдолга

США столкнутся с финансовой катастрофой, если не увеличить потолок госдолга, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен в интервью ABC.
По ее словам, «каждый ответственный конгрессмен» должен согласиться на эту меру, и переговоры тут вести не о чем.
Также министр финансов США заявила, что страна сможет избежать рецессии в 2023 году благодаря появлению более полумиллиона рабочих мест и низкому показателю безработицы.
Ранее в The Wall Street Journal появилась информация, что по итогам декабря 2022 года уровень безработицы в США стал самым низким за последние 50 лет, составив 3,5%.
При этом проблема госдолга сохраняется. Спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Кевин Маккарти назвал эту проблемой наиболее серьезной угрозой для США.