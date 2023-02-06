Мусульмане России объявили сбор средств для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Духовное управление мусульман (ДУМ) России организовало сбор средств для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии, заявил зампред организации муфтий Ильдар Аляутдинов.
Аляутдинов от имени мусульман России выразил соболезнования народам Сирии и Турции в связи с разрушительными подземными толчками, отметив, что пострадавшие не останутся без поддержки.
«Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РФ объявляет сбор в помощь Турции и Сирии. Мусульмане России не останутся безучастными, если нужна поддержка», — сказал он РИА Новости.
Глава ДУМ обратил внимание, что мусульмане России периодически помогают жителям Ливана, Сирии, Афганистана и других стран.
Напомним, в понедельник в Турции произошли сразу два мощных землетрясения. Подземные толчки, по последним данным, унесли жизни 1541 человека. Разрушения фиксируются не только в республике, но также в Сирии.