Минобороны РФ показало, как российские военные помогают жителям Сирии после землетрясения

Военное ведомство РФ опубликовало кадры оказания помощи российскими солдатами пострадавшим в результате землетрясения жителям Сирии.
На опубликованном видео видно, как военные разбирают завалы и раздают гумпомощь в городе Алеппо. Одна из местных женщин попросила бойцов ВС РФ помочь ей попасть в свою квартиру, которая частично была уничтожена.
«Там остались ее личные вещи, деньги, драгоценности», — сообщил российский солдат.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ сформировало десять сводных отрядов из числа военнослужащих российской группировки войск в Сирии для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.