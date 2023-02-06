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Минобороны РФ показало, как российские военные помогают жителям Сирии после землетрясения

Армия
Минобороны РФ показало, как российские военные помогают жителям Сирии после землетрясения

Военное ведомство РФ опубликовало кадры оказания помощи российскими солдатами пострадавшим в результате землетрясения жителям Сирии.

На опубликованном видео видно, как военные разбирают завалы и раздают гумпомощь в городе Алеппо. Одна из местных женщин попросила бойцов ВС РФ помочь ей попасть в свою квартиру, которая частично была уничтожена.

«Там остались ее личные вещи, деньги, драгоценности», — сообщил российский солдат.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ сформировало десять сводных отрядов из числа военнослужащих российской группировки войск в Сирии для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.
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