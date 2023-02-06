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Подозреваемый в убийстве пожилых родителей москвич не состоит в штате аппарата Совфеда

Происшествия
Подозреваемый в убийстве пожилых родителей москвич не состоит в штате аппарата Совфеда

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве пожилых родителей в Москве, не состоит в штате аппарата Совета федерации, сообщил источник ФАН. Ранее соответствующая информация появилась в СМИ. Отмечается, что он может работать на общественных началах.

Ранее стало известно о задержании 50-летнего москвича, подозреваемого в убийстве пожилых супругов в квартире на Ленинском проспекте. Сначала он заявил, что якобы приехал проверить родителей, так как они долго не выходили на связь. В ходе допроса он признался, что убил пенсионеров из-за затянувшегося конфликта.
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