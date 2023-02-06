Подозреваемый в убийстве пожилых родителей москвич не состоит в штате аппарата Совфеда

Ранее стало известно о задержании 50-летнего москвича, подозреваемого в убийстве пожилых супругов в квартире на Ленинском проспекте. Сначала он заявил, что якобы приехал проверить родителей, так как они долго не выходили на связь. В ходе допроса он признался, что убил пенсионеров из-за затянувшегося конфликта.