Евгений Сатановский: Турция примет помощь только от друзей

Заявление главы германского МИД Анналены Бербок о том, что Германия окажет помощь Турции вместе со своими партнёрами, в том числе Швецией и Финляндией, политолог считает пустой болтовней. По его мнению, помощь Швеции и Финляндии, учитывая то негативное настроение, которое к ним питают жители Турции, правительство Реджепа Эрдогана просто не примет. Такими же лишенными реальных намерений эксперт считает слова генсека НАТО Столтенберга о том, что альянс в срочном порядке мобилизует свои силы, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения.