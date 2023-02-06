Евгений Сатановский: Турция примет помощь только от друзей

Востоковеды и политологи объяснил, почему Турция не примет помощь большинства западных стран в преодолении последствий землетрясения.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Турция обратилась за международной помощью после сильного землетрясения. По словам турецкого политолога, профессора Мехмета Перинчека, землетрясения в Турции происходят часто, но прошедшее действительно было очень сильным и привело к большим разрушениям и жертвам в 10 городах Турции.
На трагедию уже откликнулись многие жители Турции.
«У нас сильна солидарность между людьми. Даже из западных районов люди отправляют гуманитарную помощь пострадавшим, и еще сами едут туда, чтобы участвовать в спасательных работах», — рассказал Мехмет Перинчек.
По его словам, наверняка понадобится помощь других государств, прежде всего, тех, которые граничат с зоной землетрясения. Особенно важно, считает политолог, сотрудничество с Сирией, потому что все пострадавшие города находятся на приграничных с ней территориях.
«Сейчас нормализация отношений между Турцией и Сирией стала более важной, потому что нужно развивать этот регион. Это важно не только в политических, но в гуманитарных целях», — заявил Мехмет Перинчек в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Востоковед, политолог Олег Гущин считает, что турецкое правительство рассчитывает, прежде всего, на помощь РФ. По его словам, в Турции высоко ценят профессионализм российского МЧС, и там уверены, что это будет не помощь на словах, чем грешат европейские партнеры, а на деле. На помощь западных стран Турция надеется в меньшей мере, а от помощи некоторых европейских стран турецкое правительство откажется, считает востоковед.
«Турки обращаются за помощью к кому - к Швеции? К Финляндии? Или, может быть, к Греции или Франции? Вряд ли. Они обратятся к тем, с кем на данный момент имеют хорошие отношения, на чью порядочность они рассчитывают. Они обратятся к нам, это, несомненно, хотя бы потому, что у нас есть МЧС, которое умеет хорошо работать и показало это за границей много раз. А унижаться перед той же Швецией они не будут», — заявил Олег Гущин.
Заявление главы германского МИД Анналены Бербок о том, что Германия окажет помощь Турции вместе со своими партнёрами, в том числе Швецией и Финляндией, политолог считает пустой болтовней. По его мнению, помощь Швеции и Финляндии, учитывая то негативное настроение, которое к ним питают жители Турции, правительство Реджепа Эрдогана просто не примет. Такими же лишенными реальных намерений эксперт считает слова генсека НАТО Столтенберга о том, что альянс в срочном порядке мобилизует свои силы, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения.
«Столтенберг в основном чем занимается? Он говорит, он выступает с заявлениями, причем завтрашнее заявление его может отличаться от сегодняшнего. Обратите внимание на его глаза - они абсолютно пустые, это говорильная машинка», — отметил Олег Гущин.
Очень смешным выглядит на фоне текущих событий предложение помощи Турции президентом Украины Зеленским. Политолог не очень понимает, чем Украина может помочь Турции, когда Западу, по сути, приходится кормить ее с ложечки.
«Если сию секунду война кончится, то их еще после этого лет 20 нужно будет с ложечки кормить», — прогнозировал Олег Гущин.
Президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский также сомневается, что Турция примет помощь от большинства европейских стран, в особенности тех девяти, которые несколько дней назад закрыли свои посольства в Стамбуле. По его словам, турецкое руководство понимает, что демарш ведущих европейских стран был специально устроен в преддверии предстоящих президентских выборов, чтобы продемонстрировать свою нелояльность к Реджепу Эрдогану и этим снизить его шансы на переизбрание.
«Девять европейских стран объявили о закрытии своих диппредставительств в Турции. Исходят они из того, что им надо сильно напрячь ситуацию перед выборами. До выборов осталось несколько месяцев, и им надо валить Эрдогана», — пояснил Евгений Сатановский.
По словам востоковеда, у турецких руководителей проблемы с Западом такие же, как и у российских. Только Владимира Путина западные элиты не любят больше, чем Реджепа Эрдогана, отметил он. В Турции, по его мнению, это понимают, поэтому ведут жесткую работу на дипломатическом уровне и активно борются с политическими радикалами.
«Любая провокация против Турции будет организована, во-первых, при поддержке американцев, во-вторых, всех тех, кого они в эту схему встроят. Так что здесь у Турции есть все основания подозревать те страны, которые они подозревают в попытке свержения турецкого президента», — заявил Евгений Сатановский, комментируя сообщение о задержании турецкими спецслужбами 15 человек, подозреваемых в получении инструкций и осуществлении терактов.
Большинство населения Турции, по словам востоковеда, относится к США и их европейским сателлитам негативно. Этим, считает он, объясняется та волна негодования, которая поднялась в турецкой прессе после публикации фотографии посла США Джеффри Флейка на палубе эсминца ВМС США, проходящего через Босфор, на фоне огромного флага США и малюсенького флага Турции.
«Это, конечно, оскорбление и пощечина. Это то, что называется: к туземцам пришел наш корабль, вот гауляйтер вышел попозировать с героической командой на фоне мелкого городка под названием Стамбул, который ничто, и вся эта турецкая республика не более, чем что-то там эдакое на краю света в тени американского звездно-полосатого флага. На самом деле население Турции к американцам относится очень плохо. Да, прессу они купили, под себя подстроили, часть истеблишмента тоже под ними. Но вообще-то, турок американцы достали до печенок», — отметил Евгений Сатановский.
Комментируя заявление Зеленского, что Украина тоже хочет помочь Турции, президент «Института Ближнего Востока» отметил, что для этого украинскому президенту и его окружению нужно будет скинуться из личных накоплений, которые они собрали, обкрадывая украинцев, а также бюджетной помощи от своих партнеров. Однако Евгений Сатановский сомневается, что марионетки киевского режима снизойдут до этого.