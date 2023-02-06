Певица Любовь Успенская призналась, что отец бил ее за неправильно взятые ноты

Королева русского шансона Любовь Успенская приняла участие в съемках очередного выпуска передачи «Три аккорда», в рамках которого рассказала, как отец наказывал ее в детстве на неправильно взятые ноты.
Вернуться мыслями в юность певице помогла композиция «Шел трамвай 10-й номер», с которой в шоу выступил Вадим Казаченко. По словам Успенской, ее отец тоже любит играть эту мелодию, пишет «Культуромания».
«Он играл на скрипке, а я ему подыгрывала. Иногда я неправильную ноту брала, он меня по голове смычком бил», — вспомнила она.
Ранее Успенская вместе с дочерью Татьяной Плаксиной посетила церемонию вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.