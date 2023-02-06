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Певица Любовь Успенская призналась, что отец бил ее за неправильно взятые ноты

Общество
Певица Любовь Успенская призналась, что отец бил ее за неправильно взятые ноты

Королева русского шансона Любовь Успенская приняла участие в съемках очередного выпуска передачи «Три аккорда», в рамках которого рассказала, как отец наказывал ее в детстве на неправильно взятые ноты.

Вернуться мыслями в юность певице помогла композиция «Шел трамвай 10-й номер», с которой в шоу выступил Вадим Казаченко. По словам Успенской, ее отец тоже любит играть эту мелодию, пишет «Культуромания».

«Он играл на скрипке, а я ему подыгрывала. Иногда я неправильную ноту брала, он меня по голове смычком бил», — вспомнила она.

Ранее Успенская вместе с дочерью Татьяной Плаксиной посетила церемонию вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.
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