Уровень товарооборота России и Грузии в 2022 году увеличился на 50%

Объем товарооборота России и Грузии по итогам 2022 года показал рост на 50% — до 2,5 млрд долларов. Об этом сообщили ТАСС в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ.
При ТПП также будет создан российско-грузинский деловой совет, который станет координировать усилия местных предпринимателей по выходу на рынок Грузии, рассказал вице-президент ТПП Владимир Падалко.
В условиях отсутствия межправительственного диалога с Тбилиси новая структура должна стать ключевой площадкой для контактов бизнеса. Она сможет дать толчок к укреплению деловых связей с грузинскими партнерами и позволит вернуть доверие в отношения между двумя странами.
Главой совета назначен глава совета директоров компании «ИК Румб», вице-президент Национального фонда сохранения культурно исторического наследия и развития устойчивого туризма Юрий Балашов.
Помимо того, Россия впервые вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Китая. Товарооборот между странами составил 190 млрд долларов, передает INFOX.