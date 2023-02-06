Уровень товарооборота России и Грузии в 2022 году увеличился на 50%

В условиях отсутствия межправительственного диалога с Тбилиси новая структура должна стать ключевой площадкой для контактов бизнеса. Она сможет дать толчок к укреплению деловых связей с грузинскими партнерами и позволит вернуть доверие в отношения между двумя странами.