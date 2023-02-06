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Уровень товарооборота России и Грузии в 2022 году увеличился на 50%

Экономика
Уровень товарооборота России и Грузии в 2022 году увеличился на 50%

Объем товарооборота России и Грузии по итогам 2022 года показал рост на 50% — до 2,5 млрд долларов. Об этом сообщили ТАСС в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ.

При ТПП также будет создан российско-грузинский деловой совет, который станет координировать усилия местных предпринимателей по выходу на рынок Грузии, рассказал вице-президент ТПП Владимир Падалко.

В условиях отсутствия межправительственного диалога с Тбилиси новая структура должна стать ключевой площадкой для контактов бизнеса. Она сможет дать толчок к укреплению деловых связей с грузинскими партнерами и позволит вернуть доверие в отношения между двумя странами.

Главой совета назначен глава совета директоров компании «ИК Румб», вице-президент Национального фонда сохранения культурно исторического наследия и развития устойчивого туризма Юрий Балашов.

Помимо того, Россия впервые вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Китая. Товарооборот между странами составил 190 млрд долларов, передает INFOX.
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