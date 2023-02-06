«JourФак Манукяна». Лишение звания с конфискацией и забвение

Теперь предатели не смогут безнаказанно зубоскалить. В качестве мер реагирования предлагается конфискация имущества, лишение званий, а также запрет на распространение их контента в русском интернет-сегменте. То есть, по сути, у них отберут имущество, не позволят им оставаться «заслуженными» и «народными», а также предадут их продукт забвению. По результатам слушаний рабочая группа передаст все свои наработки спикеру Госдумы Вячеславу Володину для формирования необходимого пакета законов.