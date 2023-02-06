«JourФак Манукяна». Лишение звания с конфискацией и забвение

В Госдуме сформируют рабочую группу для оценки возможных мер против уехавших за границу россиян, которые публично дискредитируют ВС РФ. Этому посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.
Мы находимся на очень важном этапе появления новой реальности, сформировать которую стало возможным благодаря проведению Россией специальной военной операции. В минувшие годы в адрес публичных людей, которые поливают грязью свою Родину, мы могли лишь заниматься общественным порицанием. Однако сегодня они пошли еще дальше: не только говорят гадости в адрес России, но еще приветствуют нашего врага и финансируют его.
В этой парадигме появление рабочей группы в Госдуме, которая призвана оценить возможные меры против уехавших за границу россиян, которые занимаются публичной дискредитацией своих вооруженных сил, является важным шагом.
Теперь предатели не смогут безнаказанно зубоскалить. В качестве мер реагирования предлагается конфискация имущества, лишение званий, а также запрет на распространение их контента в русском интернет-сегменте. То есть, по сути, у них отберут имущество, не позволят им оставаться «заслуженными» и «народными», а также предадут их продукт забвению. По результатам слушаний рабочая группа передаст все свои наработки спикеру Госдумы Вячеславу Володину для формирования необходимого пакета законов.
Приходит время, когда все запросы гражданского общества по борьбе с предателями находят свою реализацию. Настало наше время.