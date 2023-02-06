Форвард «Вашингтона» Овечкин вспомнил свой негативный опыт визита в США

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вспомнил, как первый раз приехал в США. Лидер «Кэпиталз» признался, что чувствовал себя неуютно.
Овечкин рассказал, что в 2004 году прилетел в Вашингтон на интервью с одноименной командой. По слова 37-летнего хоккеиста, условия проживания были очень плохие.
«Странно. Я жил в гостинице, причем в каком-то странном номере. Не на первом, не на втором этаже, а на минус первом. Я был как будто в тюрьме», — цитирует Овечкина издание ESPN.
Овечкин в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 52 матча в составе «Вашингтона». Всего на счету россиянина 54 (32+22) балла за результативность.