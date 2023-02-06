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Форвард «Вашингтона» Овечкин вспомнил свой негативный опыт визита в США

Спорт
Форвард «Вашингтона» Овечкин вспомнил свой негативный опыт визита в США

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вспомнил, как первый раз приехал в США. Лидер «Кэпиталз» признался, что чувствовал себя неуютно.

Овечкин рассказал, что в 2004 году прилетел в Вашингтон на интервью с одноименной командой. По слова 37-летнего хоккеиста, условия проживания были очень плохие.

«Странно. Я жил в гостинице, причем в каком-то странном номере. Не на первом, не на втором этаже, а на минус первом. Я был как будто в тюрьме», — цитирует Овечкина издание ESPN.

Овечкин в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 52 матча в составе «Вашингтона». Всего на счету россиянина 54 (32+22) балла за результативность.
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