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Жители Выборгского района лишились отопления из-за аварии в котельной в Петербурге

Общество
Жители Выборгского района лишились отопления из-за аварии в котельной в Петербурге

Жители Светлановского проспекта в Выборгском районе Санкт-Петербурга остались без отопления в разгар зимы. Трубы в их квартирах остыли вечером понедельника, 6 февраля.

Причиной отключения отопления стала авария, которая произошла в котельной. Горожане вынуждены сидеть в остывающих квартирах уже три часа.

Специалисты работают над локализацией аварии, а также ремонтом оборудования. Тепло может вернуться в трубы петербуржцев в течение дня, сообщил сотрудник ЖСК «Труд» в беседе с «Невскими Новостями».

Коммунальные аварии стали распространенной проблемой при губернаторстве Александра Беглова. Местные жители неоднократно просили градоначальника привести теплосети в порядок, однако их обращения остаются без внимания.
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