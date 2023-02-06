Генсекретарь ООН Гутерреш выразил опасение, что конфликт на Украине грозит перерасти в войну

Конфликтная ситуация между официальной Москвой и киевским режимом может обернуться широкомасштабной войной. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.
По словам политического деятеля, мировое сообщество в текущее время скатывается к развитию соответствующего сценария. Своим мнением Гутерреш поделился 6 февраля.
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза нарушают собственные правовые акты, поставляя на Украину вооружение. К такому выводу пришли в Министерстве иностранных дел России.