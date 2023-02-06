«Таких примеров мало»: почему боевой вылет Пригожина на Су-24 — важный момент для конструкции СВО

ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин — то, что способно сегодня оживить все российское общество. И сыграть огромную роль в переформатировании россиян, которые сильно испорчены потребительской философией, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.
«Отбомбились по Бахмуту»
Предприниматель Евгений Пригожин в ночь на 6 февраля осуществил боевой вылет на сверхзвуковом бомбардировщике Су-24. В составе экипажа ЧВК «Вагнер» он нанес удары по позициям украинской армии, которые располагались в Бахмуте (Артемовск).
«Владимир Саныч, приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на Миг-29, если будет желание — встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — обратился Евгений Пригожин к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По информации пресс-службы «Конкорда», Евгений Пригожин находился в боевом самолете в качестве штурмана.
«Таких примеров мало»
Как отметил политолог, журналист Антон Бредихин, для бойцов очень важно то, что их командир, их начальник находится на передовой вместе с ними, производит вылеты и участвует в боевых действиях на ровне со всеми.
«Таких примеров очень мало. Безусловно, это важный момент для всей конструкции проведения специальной военной операции», — заключил Антон Бредихин.
ЧВК «Вагнер» способно оживить россиян
По словам политолога, заместителя директора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, вид Евгения Пригожина из кабины боевого самолета «вызывает настоящий восторг».
По ее мнению, ЧВК «Вагнер» должен стать образцом для детей, подростков и современной молодежи.
«Дети должны просить мам, чтобы она им пошила или купила форму, чтобы быть похожими на бойцов ЧВК «Вагнер». Они должны выпрашивать у родителей купить им шевроны, какую-то символику. Это должно стать модным во всей молодежной среде. Для тех, кто растет, от кого зависит будущее нашей страны. Это будут расти защитники нашей Родины», — добавила Наталья Макеева.
Она обратила внимание, что ЧВК «Вагнер» — это то, что способно сейчас оживить все российское общество. И сыграть огромную роль в переформатировании россиян, которые сильно испорчены потребительской философией.
«Не боится взваливать на себя ответственность»
Политолог Андрей Иванов выразил мнение, что такие люди, как Евгений Пригожин, появляются в период больших кризисов, кто не боится взваливать на себя ответственность в тот момент, когда старые механизмы не могут быстро перестроиться на новый лад работы.
«Смотрите, Евгений Пригожин сегодня занимается многими вещами, которые крайне необходимы российскому руководству, но которые официальные формальные институты быстро не могут сделать. Фактически Пригожин позволил заключенным получить второй шанс в жизни, и только после начала его работы такая практика была оформлена на законодательном уровне. Пригожин помогает различным медиаресурсам, которые наиболее полно и информативно освещают самые насущные проблемы. И он же приложил руку к созданию художественных фильмов по текущему кризису. Заметьте, Минкультуры только утвердило список тем в связи с новой ситуацией, съемки фильмов по которым готово финансировать», — пояснил Андрей Иванов.
Он напомнил, что Евгений Пригожин помог уже в середине 2022 года выпустить сделанный по последнему слову мирового кинопроизводства фильм «Лучшие в аду», а ранее мы увидели «Солнцепек» про конфликт в Донбассе.
«Особенность таких людей как Пригожин — искренняя убежденность в правоте своих действий. Люди имеют внутренний стержень, у них есть убеждения, и у них есть креативность при решении задач вкупе с готовностью полностью брать ответственность за свои действия. Как я могу предположить, Пригожину внутренне сейчас было необходимо лично осуществить боевой вылет. Не просто показать личный пример другим бойцам, а еще, наверное, для себя, чтобы лучше прочувствовать ситуацию. Именно так, по большому счету, и должны действовать настоящие полководцы и политики», — заключил Андрей Иванов.
Ранее Пригожин рассказал, что украинская армия не проводит отступательных действий в районе Бахмута. В городе идут ожесточенные бои за каждую улицу, причем ВСУ сражаются до последнего.