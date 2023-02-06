Fox News: решение Байдена отправить Киеву танки Abrams демонстрирует провал его стратегии

Своим решением отправить Киеву танки Abrams Вашингтон признал ошибочность тактики в отношении Украины. Об этом заявила экс-сотрудница разведки США Ребекка Коффлер.
В интервью телеканалу Fox News она подчеркнула, что последствия такой политики могут угрожать самим США.
«Президент Джо Байден и его команда потерпели неудачу в планировании по вопросу Украины», — констатировала собеседница издания.
Ожидания Белого дома, что тяжелая бронетехника сможет изменить исход украинского конфликта — иллюзорны, убеждена Коффлер. Кремль обязательно разработает контрмеры, чтобы не позволить натовской технике повлиять на ситуацию в зоне СВО. Разведчица добавила, что глава Белого дома не учитывает и того факта, что «президент РФ Владимир Путин — не идиот».
Коффлер считает, что регулярный отток американского оружия со сверхсекретными технологиями может обернуться серьезной угрозой для национальной безопасности США, и самым негативным образом скажется на боеготовности страны.