Ожидания Белого дома, что тяжелая бронетехника сможет изменить исход украинского конфликта — иллюзорны, убеждена Коффлер. Кремль обязательно разработает контрмеры, чтобы не позволить натовской технике повлиять на ситуацию в зоне СВО. Разведчица добавила, что глава Белого дома не учитывает и того факта, что «президент РФ Владимир Путин — не идиот».