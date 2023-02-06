Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 1,5 тысячи человек

Более 1,5 тысячи человек погибли в результате сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля в юго-восточных провинциях Турции. Об этом заявил вице-президент республики Фуат Октай.
Вице-президент Турции подчеркнул, что в настоящее время достоверно известно о гибели 1541 человека. Ранения в результате землетрясения получили еще 9733 человека. В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на завалах, пытаясь спасти выживших. Всего было разрушено 3471 здание.
Сильное землетрясение в Турции и Сирии произошло утром 6 февраля. Его магнитуда составила примерно 7,8 балла из 10 возможных. Толчки от землетрясений ощущались на территории Ливана, Ирака, Армении и Грузии.