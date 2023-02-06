Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 1,5 тысячи человек

Вице-президент Турции подчеркнул, что в настоящее время достоверно известно о гибели 1541 человека. Ранения в результате землетрясения получили еще 9733 человека. В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на завалах, пытаясь спасти выживших. Всего было разрушено 3471 здание.