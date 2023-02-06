Жители Петербурга несут цветы и свечи к зданию консульства Турции после сильного землетрясения

К зданию, расположенному на 7-й Советской улице, горожане несут красные гвоздики. У консульства также горит лампадка. Как сообщает издание Kp.ru, в настоящее время сотрудники охраны консульства не пускают людей внутрь. Книга соболезнований также пока не организована.