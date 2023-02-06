Жители Петербурга несут цветы и свечи к зданию консульства Турции после сильного землетрясения

Стихийный мемориал появился у здания Генерального консульства Турецкой Республики в Санкт-Петербурге. Горожане несут к нему цветы и свечи, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные в социальных сетях.
К зданию, расположенному на 7-й Советской улице, горожане несут красные гвоздики. У консульства также горит лампадка. Как сообщает издание Kp.ru, в настоящее время сотрудники охраны консульства не пускают людей внутрь. Книга соболезнований также пока не организована.
Согласно предварительным данным, жертвами землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции, стали 1541 человек, еще 9733 человека получили ранения. В настоящее время спасатели работают на завалах.