Политолог Батурин: бредовые заявления Подоляка по поводу перемирия не стоят внимания

Высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о невозможности перемирия не имеют значения, считает политолог Денис Батурин.
По его мнению, сейчас нет официальной информации о перемирии, поэтому Подоляк старается впустую. Тем более, что полномочий для таких решений, подчеркнул эксперт.
«Остается вопрос - каким образом Подоляк и его патроны собираются победить на поле боя. Я думаю, что на этот вопрос ответа у них нет. Именно поэтому мы и слышим подобные бредовые заявления», — отметил политолог в разговоре с «Крым 24».
По мнению Батурина, Подоляк является рупором радикальной части украинской власти и действует в интересах тех, кого устраивает продолжение конфликта. Об отказе Киева от переговоров ранее сообщала Национальная служба новостей.