Мира Тэрада попросила генпрокурора Краснова наказать «Миротворец» за призывы к убийству детей

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада направила открытое письмо генпрокурору России Игорю Краснову из-за призывов к убийству детей и незаконной публикации информации о несовершеннолетних гражданах на скандальном украинском сайте «Миротворец».
В представленном Тэрада письме говорится, что к сотрудникам российского ФБР обратилась мать жительницы Луганска Фаины Савенковой. Она рассказала, что персональные данные ее дочери 2008 года рождения были незаконным путем опубликованы на сайте «Миротворец». Как пишет глава Фонда, эти действия не только нарушают права несовершеннолетней гражданки, но и идут вразрез с российским законодательством. Более того, из-за действий администрации интернет-ресурса жизнь и здоровье ребенка оказались в опасности. В частности, на сайте присутствуют призывы к «ликвидации» Савенковой.
«Просим вас провести проверку информации и принять меры для возбуждения уголовного дела, в отношении лиц, призывающих к убийству несовершеннолетних, а также принять меры по защите прав, жизни и здоровья детей», — говорится в заявлении.
В документе уточняется, что Фонд борьбы с репрессиями лично предоставит данные, которые свидетельствуют о противоправных действиях «Миротворца». Также Тэрада пообещала направить материалы о лицах, которые пострадали из-за скандального ресурса.