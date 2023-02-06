Мира Тэрада попросила генпрокурора Краснова наказать «Миротворец» за призывы к убийству детей

В представленном Тэрада письме говорится, что к сотрудникам российского ФБР обратилась мать жительницы Луганска Фаины Савенковой. Она рассказала, что персональные данные ее дочери 2008 года рождения были незаконным путем опубликованы на сайте «Миротворец». Как пишет глава Фонда, эти действия не только нарушают права несовершеннолетней гражданки, но и идут вразрез с российским законодательством. Более того, из-за действий администрации интернет-ресурса жизнь и здоровье ребенка оказались в опасности. В частности, на сайте присутствуют призывы к «ликвидации» Савенковой.