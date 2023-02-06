Лауреаты премии «Золотой Граммофон» выступили на сцене в Петербурге

Обладатели наград премии «Золотой Граммофон» выступили на сцене Ледового Дворца в Санкт-Петербурге. Зрители услышали хиты от любимых артистов.
На сцену вышли Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Любовь Успенская, Николай Басков, Валерия, Anna Asti и другие артисты.
Николай Басков повторил свой номер, который исполнял в Москве на церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон». Салюты, фаер-шоу и красочные спецэффекты не оставили зрителей равнодушными.
Перед жителями и гостями Северной Столицы выступили артисты из Донбаса — Наталья Качура и Маргарита Лисовина. Их песня «Донбасс за нами» получила специальную награду «За вклад в объединение народа».
Напомним XXVII Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон» прошла в столице 10 декабря 2022 года, а 5 февраля этого года любимые песни и любимых исполнителей принял Санкт-Петербург.