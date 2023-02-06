Sohu: у Москвы и Пекина есть лишь один способ одержать верх над Вашингтоном

Авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметили, что Белый дом в борьбе с Москвой и Пекином ведет довольно грязную игру. Он нарушает все установленные нормы и правила, противоречит своим же обещаниям и в открытую лжет оппонентам на мировой арене. Для того чтобы поставить США на место и сместить его с пьедестала, России и Китаю необходимо сделать всего один шаг — перестать строить иллюзии и начать принимать жесткие решения.