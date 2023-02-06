Российское и китайское руководство могут одержать верх над Вашингтоном, использовав всего один нехитрый прием. Что стоит сделать этим двум государствам, рассказали журналисты Sohu.
Авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметили, что Белый дом в борьбе с Москвой и Пекином ведет довольно грязную игру. Он нарушает все установленные нормы и правила, противоречит своим же обещаниям и в открытую лжет оппонентам на мировой арене. Для того чтобы поставить США на место и сместить его с пьедестала, России и Китаю необходимо сделать всего один шаг — перестать строить иллюзии и начать принимать жесткие решения.
«Только отбросив наши иллюзии, приложив все усилия для усиления нашей подготовки к войне и производства более совершенного оружия, мы сможем противостоять будущим потрясениям», — отметили журналисты.
Ранее в Пекине заявили, что сбитый США китайский аэростат оборвал все усилия по нормализации отношений между государствами. Об этом говорится в материале Национальной службы новостей.