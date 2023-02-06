Глава Медиагруппы «Патриот» посетил выставку «Грани Любви» в Москве

Создатель благотворительного проекта «Флешмоб одного кадра» Елена Миронова отметила, что все работы были выполнены в разных техниках и ограничены лишь цветовым решением. Из них был создан коллаж в виде сердца. Отмечается, что Столярчук приобрел одну из работ под названием Amore. На картине изображено сердце на багровом фоне.