Глава Медиагруппы «Патриот» посетил выставку «Грани Любви» в Москве

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук посетил выставку «Грани Любви», которая прошла в Москве. На ней выставлялись работы художников, которые учат детей-сирот рисовать.
Создатель благотворительного проекта «Флешмоб одного кадра» Елена Миронова отметила, что все работы были выполнены в разных техниках и ограничены лишь цветовым решением. Из них был создан коллаж в виде сердца. Отмечается, что Столярчук приобрел одну из работ под названием Amore. На картине изображено сердце на багровом фоне.
«Приобрел картину "Amore", надеюсь, что мой маленький вклад поможет благородному делу проекта Елены, которая старается принести счастье и любовь в детские дома», — рассказал глава медиагруппы.
Выставка картин «Грани Любви» прошла в рамках проекта «Уникальная Россия». Его главная цель — показать малоизвестные большинству граждан факты о великих достижениях и уникальных культурных особенностях России.