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Рогов сообщил об усилении обстрелов мирного населения со стороны ВСУ в Запорожской области

Армия
Рогов сообщил об усилении обстрелов мирного населения со стороны ВСУ в Запорожской области

Украинские войска активизируют обстрелы мирного населения в Запорожской области после того, как снижается интенсивность боев на линии фронта.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, существует прямая взаимосвязь между обстрелами со стороны ВСУ и стабилизацией линии фронта.

«Как только линия фронта стабилизируется, как только прекращаются наши наступления, сразу ВСУ начинают обстрелы мирного населения», — сообщил он.

Рогов отметил, что украинские войска регулярно наносят удары по населенным пунктам Васильевка, Михайловка и Токмак.
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