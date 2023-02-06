Рогов сообщил об усилении обстрелов мирного населения со стороны ВСУ в Запорожской области

Украинские войска активизируют обстрелы мирного населения в Запорожской области после того, как снижается интенсивность боев на линии фронта.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, существует прямая взаимосвязь между обстрелами со стороны ВСУ и стабилизацией линии фронта.
«Как только линия фронта стабилизируется, как только прекращаются наши наступления, сразу ВСУ начинают обстрелы мирного населения», — сообщил он.
Рогов отметил, что украинские войска регулярно наносят удары по населенным пунктам Васильевка, Михайловка и Токмак.