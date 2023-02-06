Певец Иван Дорн извинился за слова о братских узах между русскими и украинцами

Экс-участник группы «Пара нормальных» 34-летний певец, музыкант, автор песен и продюсер Иван Дорн извинился перед украинцами за слова о братских узах, связывающих их с россиянами.
Говоря о своем скандальном интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в России) от 2017 года, Дорн заявил, что не считает себя идеальным украинцем, и это, по его словам, знают все.
«Знайте, что я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился этим, где бы я не выступал. Я люблю свою страну, своих людей, даже тех, кто меня хейтит», — сказал он в соцсетях.
Стоит отметить, что Дорн оказался в числе первых украинских артистов, отвернувшихся от кормившей их в течение многих лет России и напрочь позабывших о своих поклонниках из этой страны.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами