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Мальчику со сломанной ногой пришлось ползти до рентгена в пензенской больнице

Общество
Мальчику со сломанной ногой пришлось ползти до рентгена в пензенской больнице

Ребенку с подозрением на перелом ноги пришлось буквально ползти на четвертый этаж поликлиники в Пензенской области, чтобы сделать рентген.

Инцидент произошел в Бессоновской больнице, рассказала мама мальчика. По ее словам, вечером в учреждении не работал ни один лифт. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

«По коридорам я тащила 11-летнего ребенка на спине, а по лестницам ему со сломанной ногой пришлось ползти ползком на коленях», — пожаловалась женщина.

Ее поразило, почему в больнице не смогли организовать круглосуточную работу лифта. На случившееся отреагировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он поручил провести служебное расследование и оборудовать помещение для рентгена на первом этаже.
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