Мальчику со сломанной ногой пришлось ползти до рентгена в пензенской больнице

Ребенку с подозрением на перелом ноги пришлось буквально ползти на четвертый этаж поликлиники в Пензенской области, чтобы сделать рентген.
Инцидент произошел в Бессоновской больнице, рассказала мама мальчика. По ее словам, вечером в учреждении не работал ни один лифт. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.
«По коридорам я тащила 11-летнего ребенка на спине, а по лестницам ему со сломанной ногой пришлось ползти ползком на коленях», — пожаловалась женщина.
Ее поразило, почему в больнице не смогли организовать круглосуточную работу лифта. На случившееся отреагировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он поручил провести служебное расследование и оборудовать помещение для рентгена на первом этаже.