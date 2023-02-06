TCSM: Запад потерпел жесткое поражение в санкционной игре против России

Авторы издания отметили, что российскому государству удается стабильно функционировать даже в условиях ограничительных мер Запада. Благодаря параллельному импорту рынок РФ полон товаров, произведенных в других странах, а в кинотеатрах до сих пор показывают зарубежные фильмы. Таким образом санкционная игра европейских стран с треском провалилась, подытожили журналисты.