Жителя Тверской области будут судить за покупку опасного наркотика

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина приобрел бесконтактным способом через тайник-"закладку» героин, сообщает сетевое издание «Панорама.Про». Злоумышленника задержали сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь. При личном досмотре полицейские обнаружили в кармане его куртки белое порошкообразное вещество массой 0,96 грамма. После проведения экспертизы было установлено, что это опасный наркотик.