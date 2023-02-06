Жителя Тверской области будут судить за покупку опасного наркотика

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Вышнего Волочка Тверской области. Он подозревается в приобретении и хранении опасного наркотика.
В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина приобрел бесконтактным способом через тайник-"закладку» героин, сообщает сетевое издание «Панорама.Про». Злоумышленника задержали сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь. При личном досмотре полицейские обнаружили в кармане его куртки белое порошкообразное вещество массой 0,96 грамма. После проведения экспертизы было установлено, что это опасный наркотик.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. В настоящее время расследование завершено, материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.