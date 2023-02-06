Армия Израиля ликвидировала пятерых боевиков ХАМАС на Западном берегу реки Иордан

Новый виток обострения палестино-израильского конфликта произошел после того, как во время рейда на территории лагеря беженцев Дженин военнослужащие ЦАХАЛ убили десять человек, в том числе пожилую женщину. В ответ боевики совершили нападение на синагогу в Восточном Иерусалиме, застрелив семерых израильтян. После этого силовые структуры еврейского государства регулярно проводят ночные рейды на Западном берегу в поисках членов палестинских вооруженных формирований.