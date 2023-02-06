Армия Израиля ликвидировала пятерых боевиков ХАМАС на Западном берегу реки Иордан

Как сообщили в Рамалле, в ходе налета ранены еще шесть палестинцев, причинен ущерб инфраструктуре.
Израильские войска уничтожили пятерых боевиков движения ХАМАС во время рейда на Западном берегу реки Иордан.
По версии Тель-Авива, сотрудники силовых структур вычислили несколько палестинцев, причастных к попытке атаки на ресторан в одном из еврейских поселений. Члены ХАМАС скрывались в лагере беженцев Акабат Джабр. После входа на территорию объекта израильские военнослужащие столкнулись с экстремистами, вступив в перестрелку.
В результате боестолкновения были повреждены жилые строения: пули навылет проходили через двери и разбивали стекла окон. На этом фоне президент Палестины Махмуд Аббас обвинил израильскую сторону в преступлениях против населения анклава.
Как минздрав Палестины, так и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердили факт гибели пятерых боевиков, тела которых забрали сотрудники силовых структур. Также сообщается о шести раненых. В свою очередь, ХАМАС признал принадлежность убитых к вооруженному крылу движения и заявил, что вскоре ответит израильтянам за их действия.
Как сообщается, ранее военнослужащие уже проводили рейд в данном лагере после того, как было обстреляно одно из ближайших еврейских поселений. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) блокировала ближайший палестинский город — Иерихон. В результате в населенном пункте нарушились дорожное движение и работа инфраструктуры.
В настоящее время «осада» продолжается. На всех дорогах, ведущих к городу, установлены блокпосты и контрольно-пропускные пункты, тщательно проверяющие каждый выезжающий автомобиль. В связи с этим местные жители жалуются на применение Израилем «коллективных наказаний», которые наносят серьезный экономический ущерб Иерихону во время активного наплыва сюда туристов.
Новый виток обострения палестино-израильского конфликта произошел после того, как во время рейда на территории лагеря беженцев Дженин военнослужащие ЦАХАЛ убили десять человек, в том числе пожилую женщину. В ответ боевики совершили нападение на синагогу в Восточном Иерусалиме, застрелив семерых израильтян. После этого силовые структуры еврейского государства регулярно проводят ночные рейды на Западном берегу в поисках членов палестинских вооруженных формирований.