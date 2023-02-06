Экс-глава правительства Чехословацкой ССР Лубомир Штроугал скончался на 99-м году жизни

Бывший глава правительства Чехословацкой социалистической республики (ЧССР) Лубомир Штроугал скончался на 99-м году жизни. Трагической новостью поделилось Чешское ТВ.
Экс-политик умер после тяжелой и продолжительной болезни. Штроугал руководил правительством ЧССР в течение 18 лет — с 1970 по 1988 год.
В 2022 году чешские органы юстиции планировали привлечь 98-летнего соотечественника к суду по делу об убийстве пограничниками людей, пытавшихся перебежать через границу на Запад. По данным правоохранителей, ЧП произошло именно тогда, когда Лубомир Штроугал возглавлял МВД и кабмин.