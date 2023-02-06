Экс-глава правительства Чехословацкой ССР Лубомир Штроугал скончался на 99-м году жизни

В 2022 году чешские органы юстиции планировали привлечь 98-летнего соотечественника к суду по делу об убийстве пограничниками людей, пытавшихся перебежать через границу на Запад. По данным правоохранителей, ЧП произошло именно тогда, когда Лубомир Штроугал возглавлял МВД и кабмин.