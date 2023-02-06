Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сиквел «Аватара» обогнал «Титаник» и выбился в тройку самых кассовых фильмов в истории

Общество
Сиквел «Аватара» обогнал «Титаник» и выбился в тройку самых кассовых фильмов в истории

Продолжение фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», получившее подзаголовок «Путь воды», стало третьим самым кассовым фильмом в истории. Ленте удалось собрать в прокате 1,538 млрд долларов.

С таким результатом фильм оставил позади культовую драму «Титаник», режиссером которой также выступил Кэмерон. Впрочем, как пишет газета «Культура», ситуация все еще может измениться, ведь 10 февраля «Титаник» вернется в прокат в честь своего 25-летия.

Стоит отметить, что первое место по кассовым сборам по-прежнему занимает оригинальный «Аватар», вышедший на экраны в 2009 году и собравший в прокате 2,1 млрд долларов. Следом за ним идет супергероика «Мстители: Финал» — 1,9 млрд долларов.

Как сообщает «Культуромания», по кассовым сборам в США в минувшие выходные «Аватар: Путь воды» также занял третью строчку.

Ранее актер Харрисон Форд объяснил, почему принял решение вернуться к роли Индианы Джонса в пятой части приключенческой кинофраншизы.
аватар путь воды титаник
Военкоры ФАН
Лучшие в аду