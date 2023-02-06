Сиквел «Аватара» обогнал «Титаник» и выбился в тройку самых кассовых фильмов в истории

Продолжение фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», получившее подзаголовок «Путь воды», стало третьим самым кассовым фильмом в истории. Ленте удалось собрать в прокате 1,538 млрд долларов.
С таким результатом фильм оставил позади культовую драму «Титаник», режиссером которой также выступил Кэмерон. Впрочем, как пишет газета «Культура», ситуация все еще может измениться, ведь 10 февраля «Титаник» вернется в прокат в честь своего 25-летия.
Стоит отметить, что первое место по кассовым сборам по-прежнему занимает оригинальный «Аватар», вышедший на экраны в 2009 году и собравший в прокате 2,1 млрд долларов. Следом за ним идет супергероика «Мстители: Финал» — 1,9 млрд долларов.
Как сообщает «Культуромания», по кассовым сборам в США в минувшие выходные «Аватар: Путь воды» также занял третью строчку.
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