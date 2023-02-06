Сиквел «Аватара» обогнал «Титаник» и выбился в тройку самых кассовых фильмов в истории

С таким результатом фильм оставил позади культовую драму «Титаник», режиссером которой также выступил Кэмерон. Впрочем, как пишет газета «Культура», ситуация все еще может измениться, ведь 10 февраля «Титаник» вернется в прокат в честь своего 25-летия.