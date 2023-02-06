Володин: политическая система РФ доказала свою эффективность в условиях давления Запада

Механизм политической организации российского государства доказал, что оно действительно стабильно и качественно функционирует. Такую точку зрения озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Сделать соответствующие выводы получилось из-за того, что лидеры Североатлантического альянса и Евросоюза предпринимают активные попытки ослабить Россию и затормозить ее развитие. Об этом Володин сказал на церемонии открытия выставки, которая посвящена третьему юбилею КПРФ.
«Сегодня можем говорить о том, что политическая система показала свою эффективность в ситуации вызовов, когда практически все страны НАТО, Вашингтон, Брюссель делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны», — отметил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Запад сорвал Минские соглашения для накачивания Украины оружием против Москвы. Об этом пишет Национальная служба новостей.