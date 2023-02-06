Володин: политическая система РФ доказала свою эффективность в условиях давления Запада

Сделать соответствующие выводы получилось из-за того, что лидеры Североатлантического альянса и Евросоюза предпринимают активные попытки ослабить Россию и затормозить ее развитие. Об этом Володин сказал на церемонии открытия выставки, которая посвящена третьему юбилею КПРФ.