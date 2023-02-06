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ВС Китая обнародовали характеристики новейшей гиперзвуковой ракеты YJ-21

Армия
ВС Китая обнародовали характеристики новейшей гиперзвуковой ракеты YJ-21

Новейшая гиперзвуковая ракета YJ-21 способна передвигаться со скоростью до 10 Махов. Такое сообщение появилось накануне в официальном аккаунте Народно-освободительной армии Китая в Weibo.

Впервые о разработке китайских военных инженеров стало известно в апреле 2022 года во время испытательного пуска ракеты, пишет издание Asia Times. Вместе с ракетами воздушного и наземного базирования, наличие у Пекина противокорабельной ракеты YJ-21 сигнализирует США о триаде гиперзвукового вооружения, призванной сдерживать американскую агрессию, передает «Военное обозрение».

Кроме того, появление в открытом доступе информации о функционале ракеты и ее характеристиках можно расценивать, как предупреждение Вашингтону и его союзникам в части их милитаристских планов в отношении Тайваня, резюмируют авторы издания.
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