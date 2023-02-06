Ливийская делегация изучила работу Казанского федерального университета

Казань, 6 февраля. Делегация посольства Ливии посетила Казанский федеральный университет (КФУ) с рабочим визитом. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
В состав делегации вошли посол Ливии в России Эмхемед Альмаграви, атташе по финансовым вопросам Рамзи аль-Мири, атташе по академическому сотрудничеству Абу Бакр Авинат и российский посол в североафриканском государстве Айдар Аганин. Они изучили работу отдела экспериментальной хирургии и симуляционной медицины КФУ.
Проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев провел презентацию гостям, рассказав о стратегических проектах в области геномных и постгеномных исследований.
Эмхемед Альмаграви поблагодарил руководство КФУ за оказанный прием. По его словам, Россия является одной из семи стран мира, куда ливийское правительство финансирует оформление медицинских страховок для лечения сложных заболеваний.
Атташе по академическому сотрудничеству Абу Бакр Авинат, в свою очередь, предложил Алишеву рассмотреть возможность о создании совместной учебной программы по общей медицине между российскими и ливийскими вузами.
Ранее аналитики американского издания The Wall Street Journal указали на попытку США надавить на руководство Ливии с целью разорвать все связи североафриканского государства с Россией.