Ливийская делегация изучила работу Казанского федерального университета

В состав делегации вошли посол Ливии в России Эмхемед Альмаграви, атташе по финансовым вопросам Рамзи аль-Мири, атташе по академическому сотрудничеству Абу Бакр Авинат и российский посол в североафриканском государстве Айдар Аганин. Они изучили работу отдела экспериментальной хирургии и симуляционной медицины КФУ.