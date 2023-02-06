Татьяна Тарасова прокомментировала слухи об ампутации ноги Романа Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурном катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о гангрене и ампутации ноги фигуриста Романа Костомарова.
Тарасова отметила, что потеря конечности станет трагедией для любого человека. Тренер подчеркнула, что все переживают за Костомарова, однако она не связывалась с фигуристом и врачами, поэтому не слышала о гангрене и ампутации. Она попросила поклонников и СМИ не тревожить семью спортсмена, которая и так тяжело переживает случившееся, сообщает портал «360».
Состояние Костомарова вызывает все больше опасений у докторов. Ранее стало известно, что у фигуриста начались процессы, которые предшествуют гангрене. Врачи и родные спортсмена решают, как поступить в этой ситуации.