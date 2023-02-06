Татьяна Тарасова прокомментировала слухи об ампутации ноги Романа Костомарова

Тарасова отметила, что потеря конечности станет трагедией для любого человека. Тренер подчеркнула, что все переживают за Костомарова, однако она не связывалась с фигуристом и врачами, поэтому не слышала о гангрене и ампутации. Она попросила поклонников и СМИ не тревожить семью спортсмена, которая и так тяжело переживает случившееся, сообщает портал «360».