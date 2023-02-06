Россиянка рассказала, как попала в эпицентр землетрясения в Турции

«К 9 часам утра местные власти уже открыли безопасные районы, разбили там лагеря, куда могли приходить и прятаться люди. Первую помощь обеспечивало государство, но и люди тут очень отзывчивые. Они помогали одеждой, горячей едой и напитками. В то же время из каждой мечети с периодичностью раз в 15 минут были объявления о том, как необходимо действовать в условиях ЧП. Часам к 11 мы узнали, что 16 многоэтажек рухнули.