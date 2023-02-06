Россиянка рассказала, как попала в эпицентр землетрясения в Турции

Землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6 на юго-востоке Турции унесли жизни более тысячи человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это самое мощное землетрясение с 1939 года. Его очаг залегал на глубине 17,9 км в провинции Газиантеп.
Стихия поразила и соседнюю Сирию, особенно города Алеппо, Хама, Латакия и Тартус. Число погибших и пострадавших постоянно растет. На данный момент сообщается о сотнях погибших сирийцах. В общей сложности более 2000 человек получили ранения разной степени тяжести.
Десятки афтершоков, огромное количество рухнувших зданий. Мировые лидеры пообещали помочь — Россия, Китай, Америка, Европа, Израиль — все намерены принять посильное участие в ликвидации последствий землетрясений.
Одевались, держась за стены
«Все началось в 04:17 утра, мы спали и были разбужены страшнейшими толчками, которые продолжались три минуты», — рассказала ФАН глава ассоциации русского языка и культуры в городе Адана Инга Бобер. — Пока мы вставали с постели, мы падали. Держась за стены, мы кое-как оделись, и, дождавшись окончания толчка, выбежали и сели в машину, чтобы отъехать на открытое пространство.
За эти три минуты в двух километрах от меня рухнул 14-этажный дом. Потом началась вторая волна, и затем два часа нас очень ощутимо трясло.
Примерно к 10 часам утра мы вернулись домой, потому что замерзли.
Основные наши улицы были перекрыты, чтобы спасатели, пожарные и скорая могли добраться до места. Надо сказать, что все было очень оперативно. Как назло, в Адане прошел проливной дождь и ночью были заморозки».
Люди помогают чем могут
«К 9 часам утра местные власти уже открыли безопасные районы, разбили там лагеря, куда могли приходить и прятаться люди. Первую помощь обеспечивало государство, но и люди тут очень отзывчивые. Они помогали одеждой, горячей едой и напитками. В то же время из каждой мечети с периодичностью раз в 15 минут были объявления о том, как необходимо действовать в условиях ЧП. Часам к 11 мы узнали, что 16 многоэтажек рухнули.
Красный крест сразу объявил о сборе крови для пострадавших. Пунктов сбора крови было очень много. Я тоже сдала, затем объездила четыре заправки, но бензина нигде не было. На пятой заправке наконец удалось заправиться.
Сейчас многие покидают Адану, уезжают на дачи или в горную местность, где у некоторых есть частные дома. Остальные делятся на тех, у кого есть машина, и тех, у кого ее нет. Первые выезжают на открытую местность и живут в машине.
С утра работали супермаркеты и маленькие магазинчики, дефицита продуктов нет. Нет паники. Народ очень доброжелателен, терпим, все помогают друг другу.
Единственное, у нас образовались пробки. В дома люди не возвращаются, так как обещают новую волну».