Партия строительного оборудования отправилась из Волгоградской области в зону СВО

Волгоградская область направила в зону проведения спецоперации специальную строительную технику. Это газовые мини-плиты, сварочные инверторы, бензиновые и дисковые пилы, запчасти и расходные материалы к ним.
Оборудование будет использоваться не только для выполнения военных задач, но и для помощи мирному населению в восстановлении жилья, систем жилищно-коммунального хозяйства, строительстве и оборудовании водяных скважин и многом другом, сообщает «Волгоградская правда».
Оборудование и снаряжение приобретено полностью за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу». С начала работы Фонда собрано более 550 миллионов рублей. Это деньги предприятий, организаций, общественников, бизнеса и неравнодушных жителей Волгоградской области.